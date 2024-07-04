“بوابة أور ur.gov.iq“ رابط غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وســداد الغــرامــة

قامت هيئة المرور العامة في العراق بإطلاق رابط غرامات المرور والذي يمكن لجميع المواطنين من خلاله التعرف على جميع المخالفات المرورية المسجلة لديهم كما يمكن أيضا من خلاله تسديد تلك الغرامات كل ذلك من خلال استخدام خدمة الإنترنت ولا تحتاج إلى الذهاب إلى أي مكان، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

بوابة أور غرامات المرور

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في الاستعلام عن الغرامات المرورية يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية:

أول شيء يجب الدخول على رابط غرامات المرور. بعد ذلك يجب النقر على أيقونة تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق. بعد إتمام عملية تسجيل الدخول قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنه انقر على زر الإستعلام عن الغرامات المرورية. في تلك الخطوة سوف يتطلب منك مجموعة من المعلومات حول السيارة الخاصة بك قم بإدخالها بشكل دقيق. انقر على استعلام وسوف تظهر لك قائمة توضح كافة المسجلة لديك.

خطوات تسديد الغرامات المرورية

يجب على جميع المواطنين تسديد الغرامات المرورية في موعدها وذلك لتجنب دفع غرامات تأخير وهذا من خلال إجراء بعض الخطوات:

بعد الدخول على رابط غرامات المرور. قم بالتوجه إلى قسم الغرامات. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. بعد أن تظهر لك قائمة الغرامات قم بالضغط على زر دفع. قم بإختيار طريقة التسديد المناسبة لك وبمجرد إتمام عملية الدفع سوف يتم حذف المخالفة.

قيمة الغرامات المرورية في العراق

تبدأ الغرامات المرورية داخل العراق من ألف دينار وتصل حتى 5000 آلاف دينار وذلك على حسب نوع المخالفة التي ارتكبها السائق، يجب العلم أنه تم فرض تلك الغرامات من أجل تنظيم عملية السير وعدم التعدي على الآخرين أثناء القيادة.