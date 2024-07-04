أصبحت لعبة بابجي موبايل من اشهر الالعاب الالكترونية في العالم كله،حيث تسمح للاعبين بالدخول في معارك مليئة بالتحديات جعلتها أكثر متعة وإثارة،كما تمنحك ميزة من أهم مميزاتها وهي إمكانية شراء الشدات وذلك لفتح عناصر ومزايا إضافية،لكن يعاني بعض اللاعبين من حظر حساباتهم عند شحن الشدات عن طريق طرق غير موثوقة،لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا افضل واسهل طرق لشحن شدات بابجي دون حظر وحتى يضمن لكم تجربة لعب ممتعة.

افضل واسهل الطرق لشحن شدات ببجي موبايل 2024

وتجنبا لحظر حسابك يمكنك شحن الشدات من خلال الموقع الرسمى داخل اللعبة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك القيام بفتح لعبة بابجي موبايل على جهازك.

عليك الدخول إلى المتجر داخل اللعبة.

عليك اختيار شحن شدات UC.

عليك القيام بتحديد الباقة التي ترغب في شرائها.

اختار أنسب الطرق للدفع سواء البطاقة الائتمانية أو الباي بال.

عقب الانتهاء من عملية الدفع سوف تستلم الشدات فورا في حسابك.

الشحن من خلال مواقع الشحن المعتمدة

ويوجد هناك طريقة أخرى موثوقة يمكنك شراء شدات بابجي من خلالها وهي:

عليك القيام بالبحث عن مواقع معتمدة تقوم بشحن الشدات midas buy أو codashop .

أو . قم بالدخول إلى الموقع وحدد لعبة بابجي موبايل.

قم بإدخال player id الخاص بك.

قم باختيار الباقة التي ترغب في شحنها.

عليك باختيار طريقة الدفع المناسبة.

استخدام بطاقات جوجل بلاي أو ايتونز