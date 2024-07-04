بجودة HD.. مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس عبر فيديو لاروزا video laroza

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس واحد من المسلسلات التاريخية التركية التي حققت نسب مشاهدة غير مسبوقة مما استدعى استمراره لخمس مواسم متتالية، ويأتي نجاح المسلسل استكمال لنجاح مسلسل ارطغرل الذي عرض منذ سنوات ويعد عثمان امتداد له، حيث أن عثمان الغازي هو الابن الاصغر لارطغرل والذي قرر مواصلة طريق والده والعمل على رفعة شأن قبيلته وتأسيس دولة قوية لا يستطيع أي عدو هزيمتها، وبعد عرض الحلقة رقم مائة واربعة وستون من المسلسل اعلنت القناة عن كونها الحلقة الأخيرة في الموسم، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من المسلسل وطريقة مشاهدة الحلقات الجديدة مترجمة.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

على الرغم من وصول عدد حلقات مسلسل المؤسس عثمان الى 164 حلقة الا أن جمهور المسلسل لم يشعر بأي ملل أو فقدان شغف خلال الخمس مواسم السابقة بسبب توالي الاحداث بشكل مشوق حيث يخوض عثمان الغازي صراعات مع أطراف عدة أبرزهم التتار والمغول والصليبيين والروم وقبائل أخرى مجاورة وفي كل معركة يخوضها يتمكن من الانتصار بسبب شجاعته وقوة شخصيته وحكمته وذكائه ويتمكن من تأسيس الدولة العثمانية العظيمة التي ستستمر في الحكم لستمائة عام، ومنذ ايام قليلة اعلنت قناة atv التي تعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل اسبوع عن انتهاء الموسم الخامس من المسلسل وعن تحضير شركة الانتاج لموسم سادس من المسلسل يبدأ في شهر سبتمبر من هذا العام.

مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان الذي ستبدأ حلقات موسمه الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة على قناة atv التركية تقوم بعض المواقع المتخصصة بترجمة الحلقات ليتم رفعها على الانترنت بعد ساعات من عرضها على التلفزيون التركي، ويمكنكم مشاهدة المسلسل على مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا أو عبر شاشة قناة الفجر الفضائية.