“500 ألف زيادة عاجلة وزارة المالية”!!.. سلم رواتب الموظفين الجديد لشهر يوليو 2024

أصبح سلم رواتب الموظفين في العراق، من أكثر المواضيع التي تُشغل بال العاملين في الدولة، خاصة مع الزيادات الكُبرى التي تم الإعلان عنها في بيان مسبقًا، لكن لم يتم العمل على تطبيقها حتى الأن، مما أثارت ضجة كبيرة بين المواطنين لمعرفة سبب التأخير، التي أكدت عليه وزارة المالية، بأن جاري في الوقت الحالي الإنتهاء من توفير الدرجات المالية، حتى يتم نشر جدول الرواتب الجديد شامل كافة الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، وفي ذلك يمكنك التعرف على بعض الجداول الجديدة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب الموظفين بالزيادة

وفقًا للجدول الجديد لسلم رواتب الموظفين، فإن الراتب بعد أن يتم تطبيق الزيادة المقررة تبلغ نسبتها 200% للدرجات الثالثة الأخيرة وهي العاشرة والتاسعة والثامنة، بينما باقي الدرجات الوظيفية تكون بزيادة قدرها 150% على قيمة الراتب الأساسي، وجاءت بعض هذه الزيادات، كما يلي:-

الدرجة الثامنة تحصل على راتب قيمته 820 ألف دينار عراقي بالزيادة المقرر صرفها.

في حين أن الدرجة العاشرة تكون براتب 650 ألف دينار تقريبًا.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة، وذلك بإتباع الأتي:-