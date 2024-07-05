النسخة الحديثة نزلت حالا.. رابط تحديث واتساب الازرق PLUE APK 2024.. واستمتع بالمميزات الجديدة في التحديث

في الفترة الأخيرة ظهر نوع جديد من الواتساب هو واتس آب الأزرق واستطاع الحصول على إعجاب الكثير من الأشخاص، وذلك يعود إلى إلى المميزات الكبيرة الموجودة في التطبيق ولا تتوفر في أي تطبيق آخر، لذلك نجد عمليات البحث متزايدة عن تحديث واتساب الازرق PLUE APK في هذا المقال.

مميزات تحديث واتساب الازرق PLUE APK 2024

اشتهر الواتس آب الأزرق بعدة مزايا لا توجد في تطبيق آخر، وهذه المزايا كالتالي:

تستطيع إخفاء نشاطك على التطبيق.

عند استلام الرسائل من الأصدقاء يمكن قراءتها دون أن يظهر أنك قمت بقراءة الرسالة.

عند حذف الرسالة تظل موجودة لديك.

يمكن التحكم في كل ما تريد أن يرى حالتك.

تتوفر فيه ميزة تحميل حالات الآخرين.

تظهر الحالات المحذوفة.

يمكن إضافة حالات تتخطى مدتها 30 ثانية.

إغلاق المحادثات برقم سري.

يتميز بوجود عدد كبير من الثيمات.

العمل على زيادة أمان التطبيق ضد الحظر.

تعديل الوضع إلى وضع ليلي.

مشاهدة حالات الآخرين دون أن يظهر اسمك ضمن الأشخاص الذين شاهدوا حالتهم.

التحكم في حجم الخط وإضافة الثيمات التي ترغب في استخدامها.

كما يمكنك تحديد الأشخاص التي تريد أن يشاهدوا الحالة الخاصة بك.

خطوات تثبيت الواتس آب الأزرق على الجوال

يمكن تثبيت الواتس آب الأزرق بأكثر من طريقة من بينها الطرق التالية: