الوجبة السابعة.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة 2024 بغداد والبصرة والمحافظات

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة، بالإضافة إلى أن حكومة العراق المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم رفع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في القريب العاجل، بحيث يطلع عليها جميع المشمولين في الرعاية.

عرض كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتعرف على ما إذا شملك الوجبات الجديدة في محافظات العراق أم لا، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

ثم يتم إدخال بيانات التسجيل في خانات البحث المخصصة لذلك.

مع اختيار الوجبة التي عليها الدور والمحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين، والراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، كما يلي:-