اعرف مميزات لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون واستمتع بها بعد التحميل

يتساءل الكثير من اللاعبين عن طريقة تحميل لعبة GTA 5،وجاء هذا بعد أن كشفت الشركة المطورة بعد إصدارها احدث نسخة من اللعبة عن كيفية الحصول على اللعبة سواء كان من خلال المتاجر الإلكترونية الخاصة بالهواتف أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة “روكستار جيمز”، حيث جاء الإصدار الأخير بمميزات عديدة جعلته من السهل تثبيتة على أجهزة الكمبيوتر بأنظمة تشغيل مختلفة، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا حققت نجاحا كبيرا جدا،كما أصبحت من أشهر ألعاب الفيديو القتالية على مستوى العالم أجمع.

طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد والايفون

كما أصدرت شركة روكستار بيان صرحت به أن الاصدار الجديد ليس مجانا عند الرغبة في تجربته،كما أكدت أن هذا الاصدار يحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي ليس لها مثيل،واما عن كيفية تحميل اللعبة عليك اتباع الخطوات التالية:

اذا كان جهازك يعمل بنظام الاندرويد فيجب عليك الدخول الى متجر جوجل بلاي.

اما إذا كان من أجهزة الايفون فعليك زيارة آب ستور.

قم بكتابة اسم اللعبة في خانه البحث المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة البحث وانتظر لحظات قليلة.

قم بالضغط على زر تحميل اللعبة،ثم قم بالضغط على زر تحديث.

عليك الانتظار حتى يتم الانتهاء من التنزيل،ثم قم بالضغط على كلمة تثبيت.

والان قم بفتح اللعبة والتمتع بالاصدار الاخير.

مميزات لعبة جاتا 5

يتميز الاصدار الاخير بالعديد من الإصدارات ومن أهم هذه المميزات :