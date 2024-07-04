بشكل حصري Season 2.. العرض الأول من الموسم الثاني محمد الفاتح على قناة TRT التركية 

Hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
بشكل حصري Season 2.. العرض الأول من الموسم الثاني محمد الفاتح على قناة TRT التركية 
الموسم الثاني محمد الفاتح

المسلسل التاريخي التركي محمد الفاتح استطاع أن يجذب ملايين المشاهدين في موسمه الأول وحقق نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا جعلت شركة الانتاج تقرر عمل جزء ثاني منه يعرض قريبا على شاشة TRT، المسلسل يحكي قصة حياة محمد الفاتح السلطان العثماني الذي قاد الدولة لتحقيق فتوحات كبيرة بعد خوضه لمعارك ضارية ونجاحه في هزيمة أعدائه بكل شجاعة وقوة، وعلى مدار خمسة عشر حلقة عدد حلقات الجزء الأول تابع الجمهور قصة مشوقة واحداث مثيرة جعلتهم ينتظرون كل حلقة بشغف كبير، واليوم سنوضح لكم في هذا المقال الموعد المقرر لعرض حلقات الموسم الجديد من مسلسل محمد الفاتح.

 العرض الأول من الموسم الثاني محمد الفاتح على قناة TRT التركية

جاء اعلان القناة عن انتهاء الجزء الاول من مسلسل محمد الفاتح كخبر صادم لمحبي المسلسل الذين يترقبون موعد عرض الجزء الثاني بفارغ الصبر، المسلسل يقوم ببطولته النجم سيركان تشاي اوغلو الذي يجسد فترة شباب السلطان العثماني الذي تولى بشكل مفاجيء الحكم بديلا عن والده وسعى بقوته لتحقيق حلمه بفتح مدينة القسطنطنية فيبدأ بمحاولة النهوض بالدولة وتأسيس جيش قوي قادر على خوض المعارك والانتصار بها للدفاع عن الاسلام وفتح مدن جديدة، وقد ساهمت شخصية محمد الفاتح القوية والشجاعة في نجاحه على الرغم من صغر سنه وقلة خبرته، وقد بدأ عرض المسلسل منذ أربعة أشهر ومن المقرر أن تستكمل أحداثه في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل وهو الموعد الرسمي لبداية الموسم الجديد في تركيا.

الموسم الثاني محمد الفاتح
الموسم الثاني محمد الفاتح

مشاهدة الموسم الثاني محمد الفاتح

مسلسل محمد سلطان الفتوحات الذي ستعرض حلقاته الجديدة قريبا على قناة تي ار تي التركية، يمكن للجمهور العربي متابعته على مواقع ماي سيما وفيديو لاروزا واراب سيد.

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Hossam

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