ما هى الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية السعودية وتعرف على حقوق المواطنين قبل التجنيس

بعد الموافقة الملكية في الفترة الماضية والتي تقرر بموجبها فتح باب منح الجنسية السعودية لعدد من الأشخاص ذوي الكفاءات المتميزة في المملكة، وهو الأمر الذي جاء بعد أن كان منع أي شخص أجنبي من الحصول على الجنسية السعودية مقتصرًا فقط على السعوديين، حيث فتح ذلك القرار الباب للعديد من الأفراد للاستفسار عن كافة الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية وماهية المستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية سلسلة من الضوابط للأفراد الذين يرغبون في الحصول على الجنسية السعودية، وتشمل إجراءات التقديم للحصول على الجنسية السعودية الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني أبشر .

. اختر قسم أبشر للأفراد.

إدخال اسم المتقدم وكلمة المرور ورمز التحقق لإنشاء حسابك على المنصة.

اختر خيار خدماتي.

انقر على خيار حجز موعد.

قدم طلب للحصول على الجنسية السعودية.

تحميل جميع المستندات المطلوبة والتي تتضمن شهادة الميلاد، جواز السفر الساري، نسخة من الهوية الوطنية، عقد الزواج في حال كان متزوجًا، شهادة الطلاق إذا كان هناك طلاق سابق، وشهادة حسن السيرة والسلوك.

حدد التاريخ المرغوب لتقديم طلب التجنس.

أدخل رقم التسجيل وجميع البيانات اللازمة.

الضغط على زر إرسال وسيتم الرد عليك بعد فحص الطلب.

معلومات أخرى حول الحصول على الجنسية السعودية

إليكم المزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على الجنسية السعودية:

يجب على الأفراد استيفاء بعض معايير التأهيل المحددة ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية السعودية، قد تتضمن هذه المعايير السمعة الحسنة، الاستقرار المالي، سجلًا جنائيًا نظيفًا، وإظهار الالتزام بقيم وقوانين المملكة.

قدم الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي يمنح الجنسية للأشخاص الذين يمتلكون مواهب وخبرات استثنائية في مجالات محددة تحتاجها المملكة، سيتم تحديد المهن والصناعات المستهدفة لهذا الغرض بدقة من قبل السلطات السعودية.

حقوق المواطنين والأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية

فيما يلي بعض الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السعوديون والمجنسين: