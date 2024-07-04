“أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد بشكل رسمي عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق.”

أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، على أن تكون هذه الرواتب متوفرة في يوم محدد من كل شهر ميلادي، كما عبرت الهيئة عن شكرها وتقديرها لهذه الفئة سواءً من المدنيين أو العسكريين، لما قدموه من جهود عظيمة مليئة بالعطاء والتضحية.

صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق

تعتبر فئة المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أم عسكريين من الفئات التي قدمت مسيرة نجاح طويلة وعطاء كبير لدولتهم، لهذا تحرص الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق على توضيح العديد من الأمور المتعلقة برواتبهم، فقد قامت بإطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأول من يوليو ويسري ذلك على كل شهر ميلادي دون تقديم أو تأخير لهذا اليوم، تصرف الرواتب بشكل تدريجي للمدنيين والعسكريين ويمكن للمتقاعدين استلام رواتبهم من خلال منافذ الدفع الإلكترونية وفروع الصرف.

الالتزام بدفع معاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين في العراق

تسعى هيئة التقاعد جاهدة للالتزام بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق، بالإضافة إلى الزيادة الدورية التي تنفذ خلال فترات محددة من قبل الهيئة، ويأتي هذا تقديرًا لمجهودات الفئة العاملة التي دائمًا ما تقدم بدون مقابل سوى حقوقها المالية، لذلك تحرص الهيئة المختصة على تقديم الرواتب الشهرية في اليوم المحدد ورفع زيادة الرواتب للعسكريين والمدنيين في العراق بصورة دورية، حيث يتم الإعلان عن هذه الزيادات من خلال هيئة التقاعد.

كيف يتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين؟

يتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق بشكل تدريجي، وكل من يتلقى رسالة نصية يتوجب عليه مراجعة أقرب مصرف لصرف راتبه، وأكدت هيئة التقاعد العراقية أن صرف الرواتب بدأ يوم الاثنين الأول من يوليو 2024.