الأخضر يترنح.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في البنوك ومحلات الصرافة

Hossam تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الأخضر يترنح.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في البنوك ومحلات الصرافة
سعر الدولار اليوم في العراق
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Hossam

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