الأخضر يترنح.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في البنوك ومحلات الصرافة

سعر الدولار اليوم في العراق، يتغير سعر الدولار يوميا في العراق ما بين ارتفاع وانخفاض نتيجة الأوضاع السياسية العالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملات الأجنبية ويهتم قطاع عريض من الشعب العراقي بمعرفة سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية خصوصا رجال الاعمال والمستثمرين والتجار الذين يستوردون بضائع من الخارج، حتى المواطن العادي أصبح يهتم بسعر الدولار بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات بالبلاد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال اخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي.

سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في الأيام الأخيرة شهدت أسعار الدولار في العراق تذبذبا كبيرا فقد يستقر لأيام ثم يرتفع فجأة ويعاود الانخفاض مرة أخرى وهكذا، وقد وصل سعر المائة دولار اليوم في العراق الى نحو 130.641.00 دينار عراقي وسنستعرض لكم في السطور التالية أسعار فئات نقدية مختلفة للدولار مقابل الدينار العراقي في مختلف البورصات والبنوك العراقية : 1 دولار امريكي = 1.306.41 دينار عراقي.

2 دولار امريكي = 2.612.82 دينار عراقي.

4 دولار امريكي = 5.225.64 دينار عراقي.

5 دولار امريكي = 6.532.05 دينار عراقي.

10 دولار امريكي = 13.064.10 دينار عراقي.

20 دولار امريكي = 26.128.20 دينار عراقي.

25 دولار امريكي = 32.660.25 دينار عراقي.

50 دولار امريكي = 65.320.50 دينار عراقي.

100 دولار امريكي = 130.641.00 دينار عراقي.

200 دولار امريكي = 261.282.00 دينار عراقي.

250 دولار امريكي = 326.602.50 دينار عراقي.

500 دولار امريكي = 653.205.00 دينار عراقي.

1000 دولار امريكي = 1.306.410.00 دينار عراقي.

2000 دولار امريكي = 2.612.820.00 دينار عراقي.

2500 دولار امريكي = 3.266.025.00دينار عراقي.

5000 دولار امريكي = 6.532.050.00 دينار عراقي.

10000 دولار امريكي = 13.064.100.00 دينار عراقي.

20000 دولار امريكي = 26.128.200.00 دينار عراقي.

25000 دولار امريكي = 32.660.250.00 دينار عراقي. سعر الدولار اليوم في مصر أما في مصر فيشهد سعر الدولار في الفترة الحالية استقرار نوعا ما بعد أن ارتفع سعر الصرف في السنوات الاخيرة بمعدل غير مسبوق، وقد بلغ سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء 48.7 جنيه مصري.