طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 للمتعثرين والحصول على وحدات سكنية ملائمة

برنامج سكنات عدل من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في ولايات الجزائر، بالإضافة إلى أن البرنامج يعمل على توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة، فضلاً عن أن البرنامج سيقوم بفتح باب التسجيل في المسابقة غدًا الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو 2024، بحيث يمكنك الإشتراك في المسابقة إلكترونيًا وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات الإشتراك سكنات عدل 3

أصبح من السهل إمكانية الإشتراك في مسابقة الحلم، والحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة امام جميع المتقدمين، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الدخول إلى وكالة عدل عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول بعد ذلك.

مع اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.

بحيث يتم إدخال المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

مراجعة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر مباشرة على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط التسجيل في سكنات عدل 3

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على دعم سكنات عدل 3، اتباع الشروط المتمثلة في الأتي:-