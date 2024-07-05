“الحلقة الأولى بدون تشويش“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس العرض الأول على القنوات الفضائية

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهذا ما يتساءل عنه الكثير في تلك الفترة حيث أنه انتهى عرض الموسم الخامس منذ أسبوعين، ووفقا لما نقلته بعض المصادر الفنية أنهم الآن في مرحلة تصوير الموسم الجديد والذي من المقرر عرضه في نفس الموعد الذي يتم عرضه في كل عام، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في السطور القادمة، وسوف نوضح لكم أيضا القنوات العارضة للمسلسل.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

وفقا لما أعلنت عنه المصادر المسؤولة أنه سوف يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم حيث أن تلك هي المواعيد التي يتم عرض المسلسل فيها كل عام، يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحد من الأعمال التركية التي لها شعبية كبير حيث أنه يتم عرضه منذ خمس أعوام وعلى الرغم من هذا لم يمل المشاهدين منه وينتظروا عرض الموسم الجديد بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

قامت الكثير من القنوات التي قامت بنشر مسلسل قيامة عثمان في المواسم السابقة والتي من المقرر أن تقوم بعرض الموسم الجديد أيضا، لذلك سوف نوضح لكم فيما هو آت الترددات الخاصة بالقنوات:

تردد قناة ATV على النايل سات

وهي تقوم بعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وذلك يكون باللغة التركية ويمكنكم تنزيل قناة ATV من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV على ترك سات

التردد: 11628.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

وهي تقوم بعرض المسلسل يوم في الأسبوع ولكن باللغة العربية، يمكنكم استقبالها من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات