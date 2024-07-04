ملايين الدولارات من كبسة زر .. الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بجائزة المليون دولار فوري

أصبحت مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي توفر العديد من الجوائز المالية الكُبرى، فضلاً عن المسابقة يمكن الإشتراك فيها من مختلف الدول العربية، عبر إرسال رقم الهاتف بإدخال الكود ورقم الجوال المخصص لكل بلد، وعليه سنوضح لكم كيفية الإشتراك في المسابقة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

خطوات اشتراك مسابقة الحلم

يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول العالم، والفوز بالجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

البحث عن الرقم المخصص لكل بلد يرغب الإشتراك في المسابقة.

ثم يتم إرسال رسالة نصية بكلمة “حلم” أو ” Dream”.

ليتم إرسال الرسالة إلى القائمين على المسابقة.

لكي تتلقى بعدها من الإجابة على الأسئلة العامة والخاصة.

في حالة الإجابة الصحيحة يتم الدخول إلى المستويات الأخرى لتحصل على الجوائز المالية الكُبرى.

ما هي شروط الإشتراك في مسابقة الحلم؟

تتمثل أهم شروط الإشتراك في مسابقة الحلم، والحصول على الجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، وفقًا لما يلي:-