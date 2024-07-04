وزارة التربية.. موعد نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول في عموم المحافظات العراقية

في ظل انتهاء طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 في مختلف المحافظات، ينتظر الجميع بشوق إعلان نتائج هذه الامتحانات من قبل وزارة التربية العراقية، ومع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج، يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذه اللحظة بفارغ الصبر، حيث تمثل هذه النتائج البوابة الحاسمة للمرحلة القادمة في حياة الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024 نتائجنا

من المقرر أن يُعلن جميع طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق عن نتائج الامتحانات الدور الأول في الساعات القادمة، بعد انتهاء الامتحانات خلال الأسابيع السابقة، وأوضحت وزارة التربية العراقية أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب تأخذ وقتا طويلا لضمان الدقة، وسيتم الإعلان عن كيفية التحقق من نتائج الامتحانات السادسة الإعدادية فور ظهورها، ومن الحصول عليها من اتباع التالي:

الدخول عبر موقع نتائجنا. الدخول عبر نتائج السادس الاعدادي. ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. ثم أنقر على “تنزيل “. حمل ملف النتيجة واستعلم عنها باسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

متى نتائج السادس الاعدادي 2024؟

من المتوقع أن تكون النتائج متاحة خلال أيام قليلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها والتعرف على النتائج النهائية لهذه الامتحانات الحاسمة، بذلك، تبقى الآمال معلقة على أمل أن تكون النتائج مواتية وتعكس جهود الطلاب في الدراسة والتحصيل العلمي خلال هذا العام الدراسي الصعب، سنبقى على اطلاع دائم على أية تطورات تتعلق بإعلان هذه النتائج المهمة.