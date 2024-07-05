باتـــش أسطــوري للموسم الثالث.. تحميل باتش بيس موبايل!! ولكن😉🔥جميع الأطقم الجديد🤩هل بيجيب باند🔥2024 eFootball PES

يرغب عدد كبير من اللاعبين في تحميل باتش بيس موبايل وهو باتش جديد قامت بإطلاقه إدارة اللعبة ومن المقرر أن هذا الباتش يضم مجموعة من اللاعبين الجدد ومجموعة من الدوريات والمباريات الجديدة، الجدير بالذكر أن لعبة آي فوتبول واحدة من ألعاب البيس التي يقوم بتحميلها ملايين الأشخاص حول العالم وذلك لما تقدمه من مزايا عديدة حيث أنها تضم تشكيل كبير من اللاعبين العالميين ومن أكثر ما يميزها أنه يمكنك تحميلها من خلال الأنظمة المختلفة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحميل باتش بيس موبايل

عندما تقوم بـ تحميل باتش بيس موبايل سوف تحصل على عدد لا حصر له من المزايا والتي من أبرزها:

قام ذلك الباتش بتقليل صوت الأغاني التي تم إضافتها.

عمل هذا الباتش على حل جميع المشاكل التي كانت تواجه اللاعبين أثناء اللعب في الإصدارات السابقة.

قامت إدارة اللعبة بتحسين صوت المشجعين وذلك من أجل إثارة روح المنافسة للاعبين أثناء اللعب وبالتحديد في المنتخبات العربية.

شهدت جميع الجوائز تحديث جيد.

تم تحديث الدوري المصري والاسباني.

تم حل العقبة التي كانت تظهر في شاشة تحميل مستر ليج وأصبح بإمكان جميع اللاعبين اللعب من خلال مستر ليج بدون مشاكل.

تم إضافة ما يقارب نحو 1500 لاعب جديد.

إضافة 3 فرق جديدة داخل قائمة الميني فيس ومن أبرز تلك الفرق: النصر السعودي، إنتر ميامي، إتحاد جدة.

شهد السوبر المصري تحديث جديد.

تحديثات الموسم الثالث بيس موبايل 2024

شهدت الموسم الثالث لعبة بيس موبايل مجموعة من التحديثات والتي جاءت على النحو التالي: