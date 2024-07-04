بــزيــادة 15%.. حقيقة تبكيــر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وسلم الرواتــب

انتشرت الكثير من الأقاويل حول تبكير موعد صرف مرتبات يوليو مما جعل جميع الموظفين يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار لهذا قامت وزارة المالية المصرية بالرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية كما أنها أوضحت أنه يتم سحب المرتبات من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لجميع البنوك أو من خلال مكاتب البريد المصري، وهذا ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم سلم رواتب الموظفين الجديد.

موعد صرف مرتبات يوليو

بعد انتشار الكثير من الأخبار حول تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو صرحت وزارة المالية المصرية أنه تلك الأخبار صحيحة بالفعل وسوف يتم صرف الرواتب هذا الشهر بداية من يوم 18 من الشهر وسوف يتم صرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 من شهر يوليو، كما أوضحت أيضا عن موعد صرف رواتب شهر أغسطس والتي سوف تكون بداية من يوم 22 من الشهر بينما المتأخرات سوف يتم صرفها أيام: 8، 11، 12 من نفس الشهر.

موعد صرف رواتب شهر سبتمبر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر سبتمبر بداية من يوم 22 من شهر سبتمبر بينما المتأخرات سوف يتم صرفها أيام: 8، 11، 12 من نفس الشهر.

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024

شهدت رواتب الموظفين زيادة ملحوظة هذا العام والتي جاءت على النحو الآتي: