رابط اعتراضات نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq

اعتراضات نتائج الثالث متوسط، بعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بكافة المحافظات العراقية فتحت وزارة التربية باب التظلمات ليتاح للطالب الذي يتشكك في صحة نتيجته ويراها أقل مما يستحق تقديم اعتراض رسمي مقابل دفع الرسوم المطلوبة ويترتب عليه اعادة تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات، ثم يتم اعلان نتائج الاعتراضات خلال أيام ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال جميع المعلومات الخاصة باعتراضات نتائج الثالث متوسط وكيفية تقديم الطلب بالخطوات.

رابط اعتراضات نتائج الثالث متوسط في العراق 2024

يرغب عدد كبير من طلاب مرحلة الثالث متوسط في العراق والذين ظهرت نتائجهم منذ أيام في تقديم اعتراض على النتيجة لأنهم يرون أن درجاتهم اقل مما يستحقون وليست متوافقة مع أدائهم في الاختبارات، وتتيح وزارة التربية لهؤلاء امكانية التقدم بطلب اعتراض خلال فترة معينة تبدأ من ظهور النتيجة مع دفع الرسوم المقررة لكل مادة على أن تقوم الجهة المختصة بعد ذلك بمراجعة اوراق الاجابة مرة اخرى والتدقيق بالدرجات لإعطاء كل طالب حقه، وفتحت الوزارة باب تقديم الاعتراضات يوم الثاني من يوليو الجاري وبعد الانتهاء من عملية التحقق ستقوم الوزارة برفع نتائج اعتراضات الثالث متوسط في أقرب وقت على موقعها الرسمي ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها بسهولة.

طريقة تقديم اعتراضات نتائج الثالث متوسط

بعد تزايد عمليات البحث عن كيفية تقديم الاعتراضات ردت الوزارة بأن هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تقديم اعتراضات نتائج الثالث متوسط وذلك بعد دفع الرسوم التي تبلغ ثلاثة الف دينار للمادة الواحدة، وسنستعرض لكم الطرق المتبعة فيما يلي :