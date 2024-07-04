اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أعلنت عن كشوفات الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقيه الالكترونيه عبر رابط منصة مظلتي،كما أن الوزارة وفرت للمواطنين الاطلاع على الكشوفات بأسماء المقبولين للحصول والاستفادة من الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات لمساعدتهم على الاعباء المعيشية ورفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، وسوف نعرض لكم جميع المعلومات وموعد الاعلان عن الوجبة الأخيرة وكيفية الحصول عليها خلال الفقرات التالية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال عدة خطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على موقع الالكتروني لمنصة مظلتي رسمي.

ثم ادخل رمز التحقق وقم بتسجيل الدخول محدد الوجبة.

ثم ادخال جميع البيانات اللازمة واضغط على الاستعلام لتظهر لك كشوفات الوجبة الاخيرة.

ويمكنك تحميلها pdf من الموقع.

موعد الإعلان عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وبعد أن تنتهي من الفحص مباشرة تقوم بنشر اسماء المقبولين المشمولين على الموقع الرسمي للوزارة وعبر رابط منصة مظلته، حيث انها سوف تعلن عن الوجبه السابعه في الايام القادمه ويستطيع جميع المواطنين المستحقين الحصول عليها لتلبية احتياجاتهم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية