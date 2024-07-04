برامج ومسلسلات تركية وهندية .. استقبل تردد قناة Zee Alwan الجديد عبر الأقمار الصناعية 

يبحث عشاق الأفلام والمسلسلات الهندية والتركية عن تردد قناة Zee Alwan الجديد، وذلك لإشباع شغف متابعة الحلقات الجديدة من المسلسلات الشيقة والممتعة التي حازت على اعجاب جميع المشاهدين في الوطن العربي مثل مسلسل قدري بلا لون واسطنبول الظالمة و أنت محبوبي والفخ، وفيما يلي نوضح ترددات القناة عبر الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة مجانية.

تردد قناة Zee Alwan نايل سات

زي ألوان هي واحدة من أشهر القنوات في الوطن العربي، وتقدم القناة باقة شاملة من البرامج المتعددة التصنيفات هذا بالإضافة إلى المسلسلات التركيه والهندية والحصرية، والاستقبال يتم استخدام احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة : 11277.

اتجاه الاستقطاب: عمودي – vertical

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Zee Alwan عرب سات

في حال تعذر الاستقبال من خلال بيانات القمر الصناعي نايل سات يتم استخدام البيانات التالية مع ضبط البحث على القمر الصناعي عرب سات، وتتمثل الترددات في:

تردد القناة : 11862.

اتجاه الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة Zee Alwan