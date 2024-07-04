واتساب ويب يُطلق ميزة مذهلة للمستخدمين!!.. تحديث WhatsApp الجبار هيغير حياتك من غير قلق

لاحظ بعض المستخدمين، تحديث جديد في واتساب بالعديد من الدول، مكنهم من الوصول إلى برنامج ” Meta AI chatbot” بحيث يتمكن المستخدم في إنشاء العديد من الصور وغيرها من الوصفات الأخرى عبر هذا التطبيق، مما سيتمكن المستخدمين بإستخدام أداة الذكاء الإصطناعي لكي يتم العمل على إنشاء صور بواسطة هذا البرنامج، وواتساب يعمل على اختبار هذه الميزة ضمن مرحلة التطوير على أجهزة الأندرويد كما قام Wabetainfo بنشر بيان يحمل العديد من المميزات والإضافات الجديدة لهذا التطبيق.

ميزة جديدة من واتساب

ووفقًا للمنشور الصادر عن موقع Wabetainfo فإنه تم اكتشاف ميزة تم اختبارها ضمن الإصدار التجريبي على أجهزة الأندرويد Android 2.24.14.13 لكي يتم إطلاقها بشكل رسمي على كافة الإصدارات الخاصة بأجهزة الأندرويد، مما تظهر لك رسالة منشىء الذكاء الإصطناعي ضمن هذه النافذة المنبثقة التي تمت كيفية قيام “ميتا أل” لإنشاء الصورة الرمزية ضمن الذكاء الإصطناعي الخاصة بالمستخدمين.

كيفية استخدام الميزة الجديدة لواتساب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخدام ميزة واتساب الجديدة التي يتم العمل على إجراءها عب الإصدا التجريبي، وفقًا لما يلي:-