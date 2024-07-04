أفلام العرض الأول ..عبر  تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 اضبط جهازك الآن

تعد قناة روتانا سينما واحدة من أشهر قنوات الأفلام الموجودة عبر الأقمار الصناعية، حيث ترجع الشهرة إلى اهتمام القناة بعرض باقة مميزة من الأفلام الحصرية والأفلام الهامة وافلام العرض الأول بجودة عالية في البث هذا بالإضافة إلى تنوع المحتوى بين الرومانسي والاكشن والإثارة والتراجيدي.

تردد قناة روتانا سينما القمر الصناعي نايل سات

بدء البث الأول لقناة روتانا سينما في عام 2004 ميلادي، ومنذ ذلك الوقت إلا الآن لازالت القناة تقدم المحتوي داخل دول الوطن العربي بجودة عالية، وتحرص دوما على إرضاء المشاهد العربي، ولاستقبال القناة يتم استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد روتانا سينما القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات في حال تعذر الارسال عبر القمر الصناعي نايل سات، ويتم الاستقبال من خلال الاحداثيات التالية:

التردد: 11842.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة روتانا سينما