العرض الأول حصريا.. season 2 الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية HD 

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي بدأ عرضه في اواخر العام الماضي حقق نجاحا كبيرا لم يتوقعه الكثيرون حيث ارتفعت نسب مشاهداته في تركيا مع مرور الحلقات كما حاز على شعبية كبيرة في الوطن العربي وتابعه الملايين ممن كان يثيرهم الفضول حول معرفة قصة حياة هذا القائد العظيم الذي حرر بلاد المسلمين وحارب الصليبيين بكل شجاعة دون خوف او رهبة من قوتهم وامكانياتهم التي كانت الأكبر آنذاك، وقد انتهت مؤخرا حلقات الموسم الاول وينتظر الجمهور عرض حلقات الموسم الثاني بفارغ الصبر، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية HD

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يسرد قصة حياة القائد المسلم العظيم صلاح الدين الايوبي منذ ولادته وكيف استطاع أن يستخدم قوته وشجاعته وذكاءه الحاد في محاربة الصليبيين والانتصار عليهم وانتزاع مدينة القدس من ايديهم بعدما احتلوها لسنوات هي وغيرها من المدن الاسلامية وتسلطوا على الأهالي واهانوا كرامتهم، ولكن صلاح الدين الذي تعلم منذ صغره أهمية المقدسات وضرورة القتال من أجلها خاض امامهم معارك عديدة دون خوف وجعلهم يهابونه ويقدرونه، المسلسل يقوم ببطولته أوغور غونيش ومحمد علي نور اوغلو وديلين دوير وغيرهم، وانتهى موسمه الاول عند الحلقة الثامنة والعشرون مع اعلان القناة عن التحضير لموسم ثاني منه سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الجديد في تركيا.

مشاهدة الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

مسلسل صلاح الدين الايوبي تتوافر حلقاته مترجمة على عدد من المواقع المتخصصة مثل فيديو لاروزا وماي سيما وديلي موشن وغيرهم، وقد تبدأ قناة الفجر الفضائية الجزائرية في عرض حلقات المسلسل حصريا ولمتابعة الحلقات يمكنكم استقبال القناة على النحو التالي :

تردد قناة الفجر الفضائية