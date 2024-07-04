“يٌبهر الجميع بثوبه الجديد🔥👏🏻” تنزيل واتساب عمر اخر اصدار 2024 OmarbWhatsApp العنابي والوردي والأزرق والأخضر.. بدون حظر حسابك

تنزيل واتساب عمر اخر اصدار، ما هو واتساب عمر؟ هو ما يُعرف أحيانا بـ (OB WhatsApp)، وهو أحد٦ تطبيقات المراسلة الفورية المعدلة للواتساب الرسمي، وقد تم تطويره لتوفير المزيد من الإضافات والمزايا التي لم تكن متوفرة في التطبيق الرسمي، فيما يلي نتعرف على أحدث إصدارات واتساب عمر بعدة ألوان رائعة.

تنزيل واتساب عمر اخر اصدار

الجميع يتساءل عن طريقة تنزيل واتساب عمر اخر اصدار، ولعل هذا الواتس يوجد به العديد من النسخ بألوانه المختلفة، حيث واتساب عمر العنابي هو أول إصدار في هذه النسخة، ويليه OB2WhatsApp الوردي، ثم واتس اب عمر الأزرق، ثم الأخضر، وتجمعهم مجموعة من الميزات الرائعة، وتتمثل تلك الميزات في الآتي:-

مراسلة الرقم بدون حفظه ضمن جهات الاتصال.

الرد التلقائي على رسائل جهات الاتصال.

جدولة الرسائل، بحيث يمكنك كتابة رسالة وتحديد الوقت الذي تريد إرسالها فيه.

وجود الإشعارات الفورية لكل من (مشاهدات الحالة، الجهات المتصلة، من قام بتغيير الصورة الشخصية).

إمكانية تغيير الإيموجي لمثيله من الفيس بوك وتويتر.

يمكن إرسال أكثر من 90 ملف من الوسائط دفعة واحدة.

وجود متجر سمات، وثيمات مجانية.

إمكانية مشاركة الحالات الطويلة.

من الممكن تنزيل الحالات وحفظها بالذاكرة الداخلية للتخزين.

يمكن إخفاء بعض الأمور مثل: (موعد آخر ظهور، إخفاء علامة استلام أو قراءة الرسائل، مشاهدة الحالة).

تحديث واتساب عمر الجديد 2024

يمكنك تنزيل واتساب عمر اخر اصدار والاستمتاع بمميزاته والاطلاع وفقاً للخطوات التالية:-