“سجلى الان ” خطوات التسجيل فى منحة المرأة الماكثة بالبيت الجزائر 2024 عبر anem.dz

أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة للمرأة الماكثة في البيت، بهدف تقديم دعم دوري للنساء اللاتي لا يعملن وليس لديهن مصادر دخل ويكن متواجدات في المنزل لرعاية أطفالهن وذلك من أجل مساعدتهن في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة، لا سيما في ظل تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد وفي هذا السياق سنوضح الخطوات اللازمة للحصول على المنحة، بالإضافة إلى توفير الرابط اللازم للتقديم.

منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عدة شروط يجب أن تتوافر في النساء اللواتي يرغبن في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن تكون المتقدمة من أصل جزائري وتحمل الجنسية الجزائرية.

لابد من الإقامة بشكل دائم في الجزائر.

أن يبدأ عمر المتقدمة من 15 عاما.

أن تكون أم لأطفال تعولهم.

عدم امتلاك المتقدمة أي دخل ثابت.

يجب أن تكوني من النساء اللواتي لا يعملن ويبقين في المنزل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة التي تقيم في المنزل

يمكنك التسجيل في منحة المرأة المقيمة في المنزل للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

انقري على منحة البطالة للمرأة الماكثة.

قومي بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الموقع بشكل صحيح.

اكتبي الولاية التي تنتمي إليها المرأة في الجزائر الراغبة في الحصول على الدعم.

يرجى تحميل المستندات وجميع الأوراق على الموقع.

اضغطي على كلمة إرسال.

وبعد ذلك ستتلقى رسالة تؤكد إتمام عملية تسجيلك.

المستندات المطلوبة للتقديم فى المنحة

هناك بعض الشروط والمستندات التى يجب على المراة الراغبة فى الحصول على المنحة الخاصة بالمراة الماكثة فى المنزل وهى على النحو التالى :-