بجودة HD مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم على موقع لاروزا ” حلقة 165″

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم ، مسلس قيامة عثمان من المسلسلات التركية الشهيرة التي حققت نجاح كبير وتعلق بها الجمهور، لتكون من أعلى المسلسلات في نسبة المشاهدة في الوطن العربي أجمع، وهو من المسلسلات التاريخية التي أحبها الجمهور لقوة صياغة السيناريو وكذلك جودة الإخراج وضخامة الإنتاج الذي أخرج العمل بشكل مبهر جعل المتابع بعظمة تلك الأحداث التاريخية التي يسردها المسلسل لفترة زمنية من ابهى عصور التاريخ الإسلامي، حيث كانت الدولة الإسلامية تقود العالم أجمع وهي أقوى إمبراطورية على وجه الأرض.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم

تتفرد بعض القنوات الفضائية العربية بعرض الموسم السادس من قيامة عثمان، من ابزرها قناة فجر الجزائرية وقناة ايه تي في التركية، والتي تعرض حلقات المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما أن نجاح الموسم الخامس من المسلسل له دور كبير في ترقب المشاهدين لتكملة بقية الأحداث مما يؤشر بنسبة متابعة لهذا الموسم ربما تفوق المواسم السابقة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من كبار نجوم الدراما التركية، كما أن الإخراج يشتك فيه عدد من الخبرات التركية والأجنبية لإخراج العمل بهذا المستوى، وليس الأمر يقتصر على التمثيل والإخراج فقط بل أن جودة التصوير والمونتاج رفعت من القيمة الفنية للعمل.

ترددات القنوات الناقلة للموسم السادس من قيامة عثمان

بمجرد الإعلان عن موعد عرض الموسم السادس من المسلسل وتسجل محركات البحث العديد من عمليات البحث حول موعد عرض الجزء السادس والقنوات التي تقوم بعرضه ويرغب الباحثين من تلك العمليات معرفة ترددات القنوات حتى يتمكنوا من متابعة المسلسل منذ البداية، وسوف نعرض بعض تلك القنوات والبيانات الخاصة بها.

قناة اي تي في التركية:

• التردد على القمر الصناعي المصري النايل سات :10769

• استقطاب أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ 5/6.

• معدل ترمي القناة 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

• تردد: 11034

• معامل تصحيح الخطأ :3/4.

• الترميز 27500

• القمر الصناعي : النايل سات؟