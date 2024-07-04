تنزيل تردد قناة بطوط أطفال الجديد 2024 لمشاهدة أجمل الكرتون وأروع الأفلام الطفولية بجودة هائلة

تعد قناة بطوط من أكثر القنوات المحببة لملايين الأطفال بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة نجحت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وعقب تقديمها لمحتوى طفولي وكرتوني مميز يعشقها الصغار من مختلف الأعمار، كما يمكنك تنزيل القناة على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات.

تردد قناة بطوط أطفال 2024 الجديد

لكي تعيش حاجة من الترفيه المميز على قناة بطوط أطفال الجديد، والبرامج الثقافية الممتعة لملايين المتابعين بمختلف الأعمار حول الأعمار، وكذلك البرامج الكوميدية والمسابقات، وغير ذلك من المحتوى الأخر المتمثلة في النايل سات، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة بطوط الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بقناة بطوط الجديد فهو 11494.

استقطاب قناة بطوط الجديد يكون أفقي.

بينما معامل الترميز الخاص بقناة بطوط الجديد هو 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ لقناة بطوط 5/6.

استقبال قناة بطوط أطفال 2024 على العرب سات

ويسهل القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة بطوط أطفال الجديد، والعمل على مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الكرتون، وفقًا للمعلومات التالية:-