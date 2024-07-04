مترجم الى اللغة العربية.. الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي موعد عرض الحلقات على هذه القنوات

تستطيع أن تشاهد حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي كامله مترجمة الى اللغة العربية على عدد من القنوات الفضائية، حيث انه من المسلسلات المرتقبة التي يتساءل عنها عدد كبير من الأفراد فقد تم عرض الموسم الاول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي محقق نجاح كبير والان الجميع يرغب في معرفة موعد الجزء الثاني من المسلسل وما هي احداثه والقنوات الناقله له لمتابعة هذا المسلسل وسوف نعرض لكم كل ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من احد المسلسلات التي نالت على اعجاب الكثير، حيث ان ادارة المسلسل أعلنت عن عرض الموسم الثاني من المسلسل خلال شهر سبتمبر القادم ويمكن ان تشاهده على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة تي ار تي الفضائية التركية بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة إلى قناة الفجر الجزائرية ويمكن ايضا ان تتابع المسلسل بشكل إلكتروني من خلال موقع ماي سيما الذي يعرض جميع الحلقات كامله بأفضل جودة ممكنة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

موعد عرض المسلسل يوم الاثنين مساء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة على قناة تي ار التركية التي يمكن أن تتابعها من خلال القمر الصناعي النايل ذاته عبر تردد 11034 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ويمكن ايضا ان تتابع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية من خلال القمر الصناعي النايل سات على تردد 12034 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3 /4 الاستقطاب افقي معدل الجودة hd او من خلال ترددها على العرب سات والذي يكون 12698.