بتقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم ريلمي هاتف Realme GT6 .. المواصفات وسعر البيع بالعملات المختلفة

أطلقت شركة ريلمي رائدة صناعة الهواتف الذكية هاتفها الجديد Realme GT6 بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما كشفت عنه ريلمي في العرض الترويجي الأول للهاتف، فقد تمكنت وببراعة من خطف الأنظار إليها مجدداً وابهار الجميع، مما جعل هناك تهافت في البحث عن مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته وأيضا سعر البيع بالعملات المختلفة.

مواصفات هاتف Realme GT6

من خلال الجدول التالي نوضح أبرز المميزات التي جاء بها الهاتف وأيضا الخصائص والامكانيات علما بأن الألوان المتاحة فقط هو الأخضر والفضي:

عدد شرائح الاتصال شريحتين من نوع نانو سيم شبكة الاتصال الخلوي يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الخامس كاميرا الهاتف كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية بدقة تصوير 50+50+8 ميجا بكسل. كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل. أبعاد تصنيع الهاتف ابعاد الهاتف مثالية ووزنه خفيف وتتمثل في: الوزن: 199 جرام. الطول: 162 ملم. العرض: 75.1 ملم. مواصفات المعالج والمعالج الرسومي معالج الهاتف من شركة كوالكم. من نوع Snapdragon 8s Gen 3. يعمل بتكنولوجيا 4 نانومتر. المعالج الرسومي من نوع Adreno 735. مواصفات الشاشة أقصى سطوع للشاشة 6000 شمعة. تم تصميم الشاشة من نوع LTPO AMOLED. مساحة الشاشة 6.78 إنش. دقة العرض 1264×2780 بكسل. تدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز. بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. بطارية قوية بسعة 5000مللي أمبير

سعر هاتف Realme GT6 بالدولار والجنيه المصري

فيما يلي نوضح سعر شراء الهاتف وفقاً للتحديث الأخير للأسعار: