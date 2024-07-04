تحميل واتساب الذهبي اخر اصدار 2024 ومميزات حصرية

من أشهر تطبيقات المراسلة تطبيق الواتساب الذهبي لأنه يضم العديد من المميزات للمستخدمين فيمكن ان تقوم بتحميلهم من خلال رابط مباشر بدون خطوات معقدة، حيث ان الاصدار الاخير 2024 من التطبيق يوفر لك عدد كبير من التحسينات التي تجعلهم من التطبيقات المفضلة عند عدد كبير من الأفراد فيمكن ان تقوم بتحميل التطبيق على هاتفك مجانا وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل خلال التالي.

رابط واتساب الذهبي 2024

يمكن أن تقوم بتحميل الاصدار الاخير من واتساب الذهبي 2024 من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

تاكد من اتصال هاتفك بالانترنت ثم توجه الى متجر التطبيقات لديك.

واضغط على واتساب الذهبي وانتظر حتى تظهر لك عدة خيارات.

اضغط على التطبيق ثم اضغط على تحميل وهم باعدادات الجهاز لتنزيل مصادر غير معروفة.

وبعد ذلك اذهب الى مدير الملفات ويضغط على تنزيل وسوف يتم تنزيل مباشرة اضغط على تثبيت ثم فتح الوتساب.

واضغط على انشاء حساب جديد وادخل رقم الهاتف ورقم المرور بدقة كاملة.

ثم قم بتأكيد رقم الهاتف مره اخرى وسوف تستطيع الاستمتاع بمزايا.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي الاصدار الاخير