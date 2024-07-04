“جايه في وقتها” موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1446/2024 للقطاعين العام والخاص وفقاً لقرار مجلس الوزراء

يتساءل الكثير من الأشخاص وخاصة العاملين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446، لكي يتمكنوا من إرسال التهاني والعبارات الطيبة بينهم وبين بعضهم بهذه المناسبة المباركة أدامها الله علينا ونحن في أفضل حال، وكذلك لمعرفة قرارات مجلس الوزراء أو الموعد المحدد للإجازة، ووفقاً لما أعلنته دار الإفتاء المصرية أن استطلاع رؤية هلال العام الهجري ستكون يوم الجمعة الموافق اليوم الخامس من شهر يوليو 2024 على أن يكون مطلع اليوم الأول من شهر محرم يوم سبعة من الشهر نفسه، و سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.
موعد اجازة رأس السنة الهجرية
فلكياً يكون يوم السابع من شهر يوليو الجاري هو أول أيام العام الهجري الجديد 1446 هـ ولكن أعلنت رئاسة الوزاري المصرية أنه موعد اجازة رأس السنة الهجرية لجميع موظفي القطاع العام، سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024 وذلك على مستوى كل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية وشركات قطاع الأعمال وكذلك القطاع الخاص، وبذلك تكون الإجازة لمدة 3 أيام وهم أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعود الموظفين للعمل في يوم الأحد التالي لهم.
تهنئة رأس السنة الهجرية 1446
بعد أن تعرفنا على موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1446 – 2024 نقدم لكم مجموعة من أفضل الرسائل والعبارات لتهنأة بالعام الهجري الجديد، أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات، وإليكم الآتي:-
كل عام وأصدقائي وأحبائي بخير تحياتي لكم بمرور هذا اليوم كل عام وانتم بخير.
يا طيور السماء غردي ومرى على جميع من حولي وهنئهم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
أدعوا الله لكم في هذا اليوم أن ييسر أعمالكم وأن يأتيكم من خير ما تعملون وأن يزيح عنكم الغمة والانفُس الحاقدة.
أرسل لأمي وأبي وأخواتي أجمل النفحات العطرة وبمناسبة رأس السنة الهجرية.
يارب أزح عن كل شخص همه، و أغفر له وأرحمه وأعف عنه.
أسألك بلطفك وعظمتك أن تملأ كتاب السماء بالأعمال الصالحة، وأن يمنحك الله الصحة والعافية في الدنيا والآخرة.
اللهم استجب لكل مسلم ومسلمة هم بدعاء إليك.
يارب أرزقنا حلال الدنيا والآخرة، وكن معنا فإنك غفور رحيم.