شــوف اسمـك ونزلـه PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة “هُنـــا“ منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

يبحث عدد كبير من المستفيدين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وبناء على ذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن أسماء المقبولين والذي يمكنكم الاستعلام عنه من خلال إجراء مجموعة من الخطوات، الجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من برامج الدعم العديدة التي توفرها الحكومة العراقية وهذا من أجل مساعدة ذوي الدخل الضعيف وتوفير حياة أفضل لهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

إذا كنت من المتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل تنزيل ملف أسماء المقبولين وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على منصة مظلتي من خلال الرابط الرسمي. من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على خيار أسماء الرعاية الاجتماعية. في الخطوة التالية يتطلب منك تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة السابعة. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات يرجى إدخالها بشكل صحيح. أخيرا انقر على استعلام وسوف يظهر لك ملف pdf يضم أسماء جميع المقبولين قم بتحميله وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى طالبي دعم الرعاية الاجتماعية وهي:

إذا كان طالب الدعم من الرجل يجب أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أما في حال إذا كان طالب الدعم من فئة السيدات يجب أن تتراوح أعمارهم ما بين 15 عام وحتى 55 عام.

يجب أن يكون ليس لديه تأمين.

واحدة من الشروط الهامة اللازم توفرها لدى طالبي الدعم أن يكون عراقي الجنسية.

الفئات التي يحق لها التقديم على الرعاية الاجتماعية