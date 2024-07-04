تبكير رسمي.. موعد صرف مرتبات العاملين شهر يوليو 2024 قرارات وزاة المالية

موعد صرف مرتبات العاملين شهر يوليو 2024، منذ بداية حلول شهر يوليو الجاري والكثير من العاملين بالدولة جميع الهيئات والقطاعات يبحثون بكثرة عن صرف المرتبات، وخاصةً بأن مرتبات شهر يونيو تم صرفها مبكراً للغاية بقرارات من مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى، وتعد هذه الفترة مهمة للعاملين لأنهم يستعدون لصرف مستحقاتهم وتلبية احتياجاتهم

تهتم الحكومة بالعاملين في الدولة جميع الهيئات ولذلك قامت برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام والخاص، كما قامت بصرف الزيادة المالية في شهر مارس الماضي 2024 بدلاً من شهر يوليو الجاري، وهذه القرارات جاءت بناءاً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً للظروف التي يعاني منها الكثير، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف معاً على موعد صرف مرتبات العاملين شهر يوليو 2024.

موعد صرف مرتبات العاملين شهر يوليو 2024

العد التنازلي بدأ على صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو الجاري 2024، ولذلك ترتفع معدلات البحث من أجل تحري الدقة بمعرفة موعد الصرف بعد قرار التبكير من الحكومة، والذي يأتي يوم الخميس الموافق 18 من يوليو بدلاً 22 من يوليو ويتم تطبيق قرار التبكير لشهر يوليو الجاري 2024 وشهر أغسطس 2024 وشهر سبتمبر 2024، على أن تصرف جميع المتأخرات المالية 8-9-10 من كل شهر، وعملية الصرف من خلال البنوك والبريد المصري وماكينات الصرف الآلي atm.

جدول أجور العاملين لشهر يوليو 2024

يأتي هذا الجدول وفقاً للزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية والذي يأتي على النحو التالي:.