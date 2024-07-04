مبــروك يا حــج.. كيفية التقديم في قرعة الحج 2025 والشروط اللازمة “هُنـــا“ hajj.gov.iq

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل دولة العراق عن كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 لذلك قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن من خلاله التقديم ولكن قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين والتي يجب التحقق منها، وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

قرعة الحج 2025

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين في عموم العراق التقديم على قرعة الحج 2025 وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية الذي أطلقتها الجهات المسؤولة وهذا بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية لهيئة الحج والعمرة وهذا من خلال الرابط الرسمي. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثالثا بعد ذلك قم بالضغط على استمارة التقديم على الحج والعمرة. رابعا سوف يظهر لك مجموعة من الشروط قم بالضغط على موافق. خامسا في تلك الخطوة سوف يظهر لك استمارة التقديم يرجى ملؤها بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليكم.

الشروط المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج 2025

قامت هيئة الحج والعمرة العراقية بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على قرعة الحج 2025 وهي:

يجب أن يكون المواطن صاحب سمعة جيدة.

يشترط أن يكون المتقدم لم يقوم بتأدية أداء الحج أكثر من مرتين.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 65.

في حال إذا كانت المتقدمة من فئة الحوامل يجب أن لا تكون حامل في الثلاث شهور الأخيرة وهذا حتى لا يكون خطرا على صحتها.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل العراق بشكل دائم.

موعد التقديم على الحج

وفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه سوف يتم فتح باب التقديم على قرعة الحج 2025 مع بداية العام الميلادي الجديد وسوف توضح كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.