مشاكسات 24 ساعة بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات وتابعوا القناة

أصبحت قناة توم وجيري من المحطات الفضائية المشهورة والمحبوبة بشكل كبير من قبل الأطفال، حيث يعشق ملايين الأطفال البرامج الكرتونية والمسلسلات المميزة التي تعرضها القناة بشكل حصري وجودة عالية، ولا سيما الحلقات الكوميدية الجديدة من المسلسل الشهير والمفضل لدى الكبار والصغار مسلسل توم وجيري الذي زاد من شعبية وشهرة القناة التي سميت باسمه، ونظراً لتميز هذا المحتوى الهادف والراقي فقد تزايدت عمليات البحث عن تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، ولمعرفة كافة التفاصيل حول قناة توم وجيري تابعوا قراءة السطور القادمة.

استقبال أحدث تردد لقناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري برامج تعليمية ومسلسلات ترفيهية تلبي كافة اهتمامات الأطفال، كما تحرص إدارة هذه القناة على انتقاء محتواها بعناية كبيرة لأجل أن يناسب عقول الأطفال وعادات المجتمع الشرقي، حيث تبذل جهدًا كبيرًا في التأكد من عدم وجود أي ألفاظ خارجة أو مشاهد غير لائقة ضمن حلقات الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تعرضها، وفي الآونة الأخيرة تم تحديث التردد القديم الخاص بقناة توم وجيري على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وأصبح التردد الجديد على النحو الآتي في مقال اليوم.

أحدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة ضبط تردد توم وجيري الجديد