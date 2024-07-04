خـــذلك 9555 شــدة مجانـا.. كيفية شحن شدات ببجي موبايل الموقع الرسمــي PUBG UC لسحــق الأعداء

ندى تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خـــذلك 9555 شــدة مجانـا.. كيفية شحن شدات ببجي موبايل الموقع الرسمــي PUBG UC لسحــق الأعداء

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب التي حازت على شهرة كبيرة حيث أنه يقوم بلعبها عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول وذلك لما تقدمه اللعبة من مزايا عديدة حيث أنها تحرص دوما بإطلاق التحديثات وهذا من أجل التطوير من اللعبة وحل المشاكل التي قد تواجه اللاعبين أثناء اللعب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

ببجي

إذا كنت تبحث عن لعبة مسلية للوقت ننصحك بـ تحميل لعبة ببجي ويجب العلم أنه من أكثر ما يميزها أنه يمكنك تحميلها من خلال الأنظمة المختلفة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

ببجي

    ببجي
  1. في بداية الأمر قم بالدخول على متجر التطبيقات الموجود لديك.
  2. في المكان المخصص للبحث يرجى كتابة اسم اللعبة.
  3. اضغط على زر التحميل وانتظر قليلا.
  4. بعد أن يتم تحميل اللعبة سوف يتم تثبيتها بشكل تلقائي على هاتفك.
  5. بعد تلك الخطوة قم بفتح تطبيق اللعبة واتبع التعليمات الموضحة من أجل البدء في اللعب.

خطوات شحن شدات ببجي

يوجد داخل اللعبة ما يسمى بالشدات وهي العملة التي يتم استخدامها في اللعبة لذلك يرغب الكثير في التعرف على كيفية الحصول عليها وهذا لأنه من خلالها يكون اللاعب قادرا على شراء كل ما يريده سواء أسلحة أو أزياء أو غيرها من الأشياء:

  1. عند شحن شدات ببجي يجب عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي للعبة.
  2. بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالدخول على قسم شحن الشدات.
  3. قم باختيار عدد الشدات التي تريد الحصول عليها.
  4. في تلك الخطوة سوف يقدم لك مجموعة من طرق الدفع المختلفة قم باختيار الطريقة المناسبة لك.
  5. أخيرا بمجرد اتمام عملية الدفع سوف يتم إضافة الشدات في حسابك.

أكواد ببجي

من خلال استخدام تلك الأكواد سوف تحصل على الكثير من الهدايا والمكافآت:

  • UCBYSD3850
  • TQIZBZ7TF
  • TQI ZBZ 76F
  • TIFZQZANGS
  • TIFZBJZWMN
  • S78FTU2XJ
  • BBK ZBZ 8FW
  • BB KRZBZBF9
  • BAPPZBZXF5
  • 8CUY84RG25OKW
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معلومات الكاتب
ندى

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