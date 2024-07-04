(ضــــد الحظـــــر) تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 GBWhatsApp بميزات جديدة جبااارة – اعرفها قبل الكل🔥

حصل واتساب جي بي عدد تحديثات كبيرة جدًا وإضافة ميزات جديدة قد تغير مسار هذا التطبيق وتجعله التطبيق الأفضل في المراسلة، وفي هذا المقال ستعرف طريقة تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 حتى تستفيد من مميزاته غير الموجودة في الواتساب العادي، ولكي تستفيد بتلك المزايا الجديدة وبدون فقد أي محادثات هامة أو ملفات هامة.

تحديث واتساب جي بي الجديد

إليك مميزات تحديث واتساب جي بي الجديد 2024التي تضيف مزيد من الخصوصية على حسابك بالإضافة إلى خاصية الرد التلقائي وخاصية منع حذف الرسائل وإرسال ملفات وصور ومقاطع فيديو بأحكام كبيرة وأهم ميزة وهو أنه ضد الحظر، وفيما يلي المميزات بالتفصيل:

خاصية DND: هذه الخاصية ممتازة جدًا فإذا كنت تستخدم تطبيقات على الهاتف ولا تريد رسائل من الواتساب حتى لا تنزعج فيمكنك تعديل الاتصال بواتساب جي بي الجديد.

تصفية الرسائل: يمكنك أن تمسح الدردشات التي لا تريديها فيما يطلق عليه بتصفية الرسائل.

خاصية منع حذف الرسائل: تعني أن لا يمكن للشخص الذي أرسل لك رسالة أن يلغيها.

الرد التلقائي على الرسائل: وهذه الخاصية تعني إمكانية الرد على أي شخص في أي وقت.

إرسال صور كثيرة: يمكنك إرسال 90 صورة في وقت واحد.

إرسال مقاطع فيديو كبيرة الحجم: يمكنك إرسال فيديو بحجم 50 ميجا.

إرسال مقاطع صوتية كبيرة الحجم: يمكنك إرسال مقطع صوتي بحجم 100 ميجا.

خطوط رائعة: التطبيق مزود بالعديد من الخطوط المختلفة التي يمكنك أن تستخدم أيًا منها إذا مللت من الخط العادي للواتساب.

إخفاء التسجيل الصوتي: يمكنك أن تخفي التسجيل الصوتي عند التسجيل في الدردشة فلم يعلم الطرف الثاني أنك تسجل رسالة صوتية.

الإشعارات: ستصلك إشعارات عندما يقوم صديق لك بتغيير صورة ملفه الشخصي وفي حال أصبح متصل الآن.

كما يمكنك أيضاً فصل الإنترنت عن التطبيق فقط.

خطوات طريقة تحديث واتساب جي بي الجديد

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 دون فقد بياناتك.