“المشاكسين القط والفار في خناقة”.. نزل الان تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

توم وجيري من أكثر المغامرات والخناقات التي تركت بصمة كبيرة بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أن قناة توم وجيري تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج الطفولية المميزة، التي يمكنك تنزيلها عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

وحتى يتم العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد، والعمل على ما مشاهدة المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، لتأخذ شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، وذلك بإتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة توم وجيري يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 12149.

استقطاب قناة توم وجيري الجديد يكون أفقي.

بينما معامل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ توم وجيري 5/6.

تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات

ولكي تقوم بمشاهدة المحتوى الطفولي المميز، التي تقدمه قناة توم وجيري الكرتوني المميز، والإستمتاع بمغامرات القط والفار في العديد من المنازل وغيرها من الأماكن الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-