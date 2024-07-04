“moed.gov.sy” نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم 2024 الدور الأولى (دمشق – حمص – حلب وجميع المحافظات) موقع وزارة التربية

وفرت وزارة التربية والتعليم في سوريا رابط للاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب وذلك للشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وبذلك يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، حيث تنتشر حالة من القلق والتوتر بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بسبب عدم ظهور النتائج الخاصة بهم حتى هذه اللحظة، ولكن وزارة التربية السورية أعلنت منذ دقائق قليلة عن نتائج الدورة الأولى للفروع المهنية/النفطية – مناجم وتعدين في بعض المحافظات، وإليكم التفاصيل.

نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية السورية عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب أو الاسم وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن تم الانتهاء من مراجعة العديد من المواد الدراسية وهي اللغة الفرنسية، الفلسفة، وكذلك مادة الفيزياء فقد تم تصحيح 95% من مجموع الأوراق، وتم إعلان نتائج الفروع المهنية لكل من محافظة الرميلان وبانياس وحمص، وجاري الإعلان عن النتائج لجميع الأقسام والفروع خلال الساعات القليلة القادمة.

لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024

بدأت الامتحانات يوم 26 مايو وانتهت 13 يونيو ومن المنتظر أن تُعلن نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم خلال سويعات قليلة قادمة، وذلك من خلال موقع وزارة التربية، وفقاً للخطوات التالية:-