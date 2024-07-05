results.mlazemna: لينك نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الأول بمحافظات” البصره- بابل- صلاح الدين”

لينك نتائج السادس الإعدادي 2024، بدأ العد التنازلي لظهور نتائج السادس الإعدادي ليزداد معها التوتر والقلق من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهي تكون في مستهل شهر يوليو الذي بدأ بالفعل منذ أيام قليلة، وحتى يكون الجميع مطمأن فان النتائج سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة وهذا لضمان صحة النتائج ودقتها، بالإضافة إلى أن بعض المواقع التعليمية الأخرى المهتمة بهذا الشأن تقوم بمشاركة رابط النتائج لقرائها وزائريها، ومن الهام أن يتم التعرف على طريقة الحصول على النتيجة بشكل صحيح، وهذا يتم من خلال تطبيق خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي كما أعلنت عنه الجهات المسئولة.

لينك نتائج السادس الإعدادي 2024

اتبعت الوزارة في هذا العام أفضل التقنيات الحديثة في الإعلان عن النتائج حيث من الممكن أن يقوم الطالب بالاستعلام بواسطة الاسم فقط، والنتائج سوف تكون مفصلة وبها كافة الدرجات لكافة المواد بالتفصيل، ومن المقرر أن يكون الرابط الأساسي لإعلان النتيجة هو رابط موقع نتائجنا الموقع الرسمي للنتائج في العراق لجميع المراحل الدراسية، وومن الهام بعد ذكر رابط النتائج أن نتطرق لطريقة الاستعلام عنها بشكل مفصل كما يأتي على النحو التالي:

• الضغط على الرابط الخاص بموقع نتائجنا.

• تحديد نتائج الصف السادس الإعدادي.

• اختيار أحد محافظات الدولة التابع لها الطالب.

• كتابة اسم الطالب بالكامل.

• يتم تحميل صفحة النتيجة.

• يمكن أن تطبع على هيئة ملف بي دي اف بعد التحميل.

نتائج السادس الاعدادى الدور الاول 2024

على الرغم من شكوى بعض الطلاب من بعض المباحث الاتي أدى الطلاب الامتحان بها، إلا أن هناك ارتياح بين أوساط الطلاب حول النتيجة التي من المتوقع أن تكون جيدة بالنسبة للغالبية العظمى، وهذا جاء من التزام واضعي الأسئلة بالتعليمات التي فرضتها الوزارة الالتزام بمستوى الطالب المتوسط في أسئلة جميع المواد.

كما لم يتم إغفال التركيز على قياس استيعاب الطلاب للمناهج وكيفية فهم الأسئلة والقدرة على تقديم الأجوبة الكافية.