أضبط أقوى أشارة لتردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى أغاني لولو للأطفال 2024

تستمر التساؤلات من قبل الآباء والأمهات عن أحدث تردد لقناة وناسة الفضائية، حيث يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في تثبيت وناسة للأطفال على جهاز التلفاز الخاص بهم، لا سيما بعد الشهرة الكبيرة التي نالها محتوى القناة التعليمي والترفيهي، فقد ساهمت قناة وناسة في منح الأطفال أوقاتًا مسلية ومفيدة، من خلال عرض محتوى متنوع وهادف يضم أجمل البرامج التعليمية والأغاني الترفيهية،ولقد خصصنا هذا المقال لأجل أن نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

أضبط أقوى أشارة تردد لقناة وناسة 2024

تعد قناة وناسة من القنوات الناجحة والمتميزة بمحتواها المتنوع والمفضل لدى ملايين الأطفال، حيث تبث الأغاني التربوية والأناشيد التعليمية والترفيهية على مدار 24 ساعة وبشكل مجاني، ولمعرفة المزيد عن التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تابعوا قراءة السطور التالية في مقال اليوم.

حدث تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تحديث تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية استقبال قناة وناسة للأطفال