“مبروك للناجحين” نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس | | اسماء اوائل الثانوية العامة جميع المحافظات علمي وأدبي

يرغب العديد من أولياء الأمور والطلاب في شتي محافظات اليمين معرفة خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمين 2024، وعن موعد ظهورها، فالجميع الآن في حالة من الترقب والانتظار لظهور النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات في كل المحافظات المختلفة، وأشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه في خلال الساعات القليلة القادمة ستنتهي أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات لجميع الطلبة والطالبات ليتم بعدها اعتماد النتائج وظهورها، وإليكم كل التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يبحث الكثير من الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، وذلك حيث تشير العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى أن ظهور النتائج سيكون في يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، وذلك عبر جميع القنوات المخصصة لإعلان النتائج، والتي أولها هو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك من خلال مجموعة الخطوات البسيطة التالية:-

أولاً يجب الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت.

على الإنترنت. ومن ثم عليك بتحديد من القائمة الرئيسية “خدمات الوزارة”، يليها الضغط على تبويب نتائج.

ومن ثم أختر نتائج الثانوية العامة وتحديد العام الدراسي 2023-2024.

حدد القسم العلمي أو الأدبي.

ثم أكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص وأنقر على رمز التحقق.

ومن ثم عليك بالضغط فوق زر بحث.

انتظر لثواني قليلة لتظهر النتائج أمامك.

yemenexam com نتائج الثانوية العامة 2024

كما يمكن أيضاً الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، من خلال الخطوات:-

قم بالتوجه إلى موقع الإدارة العامة للامتحانات .

. من القائمة الرئيسية اختر نتائج ثانوية عامة (علمي أو أدبي).

قم بوضع رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة له.

ومن ثم أنقر على البحث عن النتيجة.

نتيجة الثانوية العامه دور اول اليمن

من الجدير بالذكر أنه بإمكانك أن تحصل على نتيجة الثانوية العامة اليمين 2024 من خلال الهاتف الثابت أو من خلال شبكة يمن فورجي، بمنتهى السهولة عبر الرقم الخاصة بالوزارة وهو «161»، بحيث يتم إرسال رسالة نصية بها رقم الجلوس الخاص بالطالب، وانتظر بعض الدقائق وسيتم إرسال رسالة بها نتائج الطالب بالتفصيل، وتكون تكلفة هذه الرسالة 50 ريال يمني.