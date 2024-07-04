لينك مباشر.. نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا pdf عموم العراق

ينتظر الطلاب الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق بفارغ من الصبر، لقد انهى الطلاب أداء امتحانات الدور الأول على أكمل وجه دون مواجهة أي صعوبات، مما شكلت وزارة التربية والتعليم العراقية فريق للقيام بعملية تفقد اللجان المدرسية طوال فترة الامتحانات، وهذه الضوابط تقلل من حدوث أي تلاعب أو غش داخل اللجان المدرسية، وخاصةً بأن مرحلة السادس الاعدادية مرحلة أساسية ولها أهميتها،

ويسعى الطلاب فيها بكل جهد للحصول على أعلى نسب النجاح، يعيش الطلاب في حالة من التوتر والقلق لأن مستقبل الطالب يشكل أهمية كبيرة ومن خلال تحقيق النجاح يصل الطالب لما يريده، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهد لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن مراعاة لما يمر به الطلاب وأولياء الأمور، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

بخطوات بسيطة وبأقل وقت ممكن تحصلون على النتائج بشكل دقيق وكامل عن طريق موقع نتائجنا الوزاري الذي خصصته وزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل الأمور على الطلاب، ولبدء عملية الاستعلام وتحميل النتائج كشوفات pdf يرجى اتباع ما يلي:.

تسجيل الدخول عبر موقع نتائجنا الوزاري. ثم اختيار نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024. ثم اختيار المحافظة من القائمة الموضحة امامكم. ثم النقر على كلمة تنزيل. يطلب منك معاودة تأكيد التنزيل. ثم النقر على عرض الملف وتظهر النتائج على الفور.

موعد اعتماد نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الاول

لم تمر فترة طويلة على انتهاء امتحانات الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول، ورغم ذلك لن يتوقف الطلاب عن البحث لمعرفة النتائج، ولذلك أـكدت التعليم العراقية بأن أعمال التصحيح مازالت مستمرة وسوف تستغرق ما بين 10 أيام وحتى 15 يوم لحين التدقيق وعدم وجود أي أخطاء في النتائج، ويتم اعتماد النتائج خلال الفترة القليلة القادمة من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري.