لينك شغال.. نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 محافظات العراق

تعتبر مرحلة السادس الاعدادي في العراق، من أكثر المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمديريات العاملة في الدولة، حتى أن هذه وزارة التربية العراقية تهتم إهتمامًا بالغًا بهذه المرحلة نظرًا لتحديد مصير الطلاب للدخول إلى مرحلة المتوسطة فيما بعد، على أن يُراعي بأن الوزارة تقوم بالبدء في أعمال التصحيح والمراجعة مباشرة بحيث يتم رفع كشوفات النتائج، ويمنك استخراجها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تحميل كشوفات نتائج السادس الاعدادي في العراق

ويمكنك القيام بتحميل كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق عبر موقع نتيجة نت الإلكتروني، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني عبر الإنترنت.

مع النقر على زر مرحلة “السادس الاعدادي”.

القيام بإدخال بيانات الطالب.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.

النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم تحميل كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول.

كيف أستعلم عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

ويسهل القيام بالإستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول بمختلف المحافظات العراقية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات الأتيه:-