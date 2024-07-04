سددها وانت في بيتك”.. رابط الإستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وقيمتها

تعد خدمة الاستعلام عن غرامات المرور في العراق، من أكثر الخدمات الإلكترونية التي توفر للمواطنين إمكانية معرفة قيمة الغرامة والعمل عل تسديدها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر على جميع المتقدمين الوقت والجهد اللازم في إنهاء مثل هذه الإجراءات الخاصة بالمرور، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالغرامات المرورية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور في دولة العراق، والتعرف على القيمة المكلف سدادها، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية في البداية.

بعد ذلك يتم بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

مع اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

بحيث تقوم بالنقر على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور.

ما هي قيمة مخالفات المرور في العراق؟

وقامت المديرية العامة للمرور بتحديد قيمة المخالفات المرورية المكلف تسديدها في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-