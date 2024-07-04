كلما حصرية وجديدة.. أجدد كلمات سرف ماين كرافت Minecraft السحرية!!.. رحلتك نحو القمة وخدع مذهلة

تعتبر لعبة ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب التي يعشقها ملايين المستخدمين في مختلف أنحاء الدول، لتكون من أبرز الألعاب التي يعشقها الأشخاص، ويرغبون في التعرف على كلمات السر المجانية والجديدة التي توفرها اللعبة أمام كافة المستخدمين، وهو ما نوضحه لكم في مقال اليوم، بحيث يتعرف عليها الجميع.

كلمات سر في لعبة ماين كرافت Minecraft

هناك العديد من كلمات السر الخاصة بلعبة ماين كرافت Minecraft للحصول على أبرز المميزات والإضافات الجديدة ضمن تحسين أداء ومهام اللاعبين، التي تتمثل في الأتي:-

يمكنك تحسين أداء اللاعب عبر ” 6AQJ-U4JH-5794″.

في حين أن المغامرة أمام اللاعب ” gamemode”.

مع المخلوقات على كلمة سر ” gamerule mobgriefing false”.

كود بناءات جاهزة متمثلة في ” FACEPAGE1920″.

كلمات جديد لعبة كرافت

ومن أبرز كلمات السر الجديدة للعبة ماين كرافت الحديثة، جاءت كالأتي:-

QUANTECH3000

POINTSPRIZES25

REDDITSUB345

QUANTECH3000

FACEPAGE1920

TWEETR562

FACEGROUP900

KINGY25

ICE50

FACEGROUP900

BEERMONEY3573

TWEETR562

كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت

تتمثل أبرز خطوات لعبة ماين كرافت الجديدة، للحصول على المغامرات والتشويق الغير متناهي، وفقًا لما يلي:-