كلما حصرية وجديدة.. أجدد كلمات سرف ماين كرافت Minecraft السحرية!!.. رحلتك نحو القمة وخدع مذهلة

تعتبر لعبة ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب التي يعشقها ملايين المستخدمين في مختلف أنحاء الدول، لتكون من أبرز الألعاب التي يعشقها الأشخاص، ويرغبون في التعرف على كلمات السر المجانية والجديدة التي توفرها اللعبة أمام كافة المستخدمين، وهو ما نوضحه لكم في مقال اليوم، بحيث يتعرف عليها الجميع.
كلمات سر في لعبة ماين كرافت Minecraft
هناك العديد من كلمات السر الخاصة بلعبة ماين كرافت Minecraft للحصول على أبرز المميزات والإضافات الجديدة ضمن تحسين أداء ومهام اللاعبين، التي تتمثل في الأتي:-
- يمكنك تحسين أداء اللاعب عبر ” 6AQJ-U4JH-5794″.
- في حين أن المغامرة أمام اللاعب ” gamemode”.
- مع المخلوقات على كلمة سر ” gamerule mobgriefing false”.
- كود بناءات جاهزة متمثلة في ” FACEPAGE1920″.
كلمات جديد لعبة كرافت
ومن أبرز كلمات السر الجديدة للعبة ماين كرافت الحديثة، جاءت كالأتي:-
- QUANTECH3000
- POINTSPRIZES25
- REDDITSUB345
- QUANTECH3000
- FACEPAGE1920
- TWEETR562
- FACEGROUP900
- KINGY25
- ICE50
- FACEGROUP900
- BEERMONEY3573
- TWEETR562
كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت
تتمثل أبرز خطوات لعبة ماين كرافت الجديدة، للحصول على المغامرات والتشويق الغير متناهي، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الإنتقال إلى متجر جوجل بلاي.
- ليتم إدخال اسم اللعبة ماين كرافت في خانة البحث.
- مع الضغط على أيقونة “بحث”.
- لكي تتمكن من تنزيل لعبة ماين كرافت والإستمتاع بكافة المميزات والإضافات الجديدة.