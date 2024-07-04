وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 تجاري وزراعي وصناعي وفندقي برقم الجلوس

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 مصدر بحث مرتفع خلال هذه الفترة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا نظراً لانشغال الطلاب بالحصول على نتائجهم كي تطمئن قلوبهم لأنهم يحصدون ثمرة السنوات الدراسية الماضية بعد معاناة وجهد ومذاكرة، كما يرسم بعض الطلاب أمال جديدة عن التخرج من مرحلة الدبلومات الفنية من أجل الالتحاق بالجامعات المختلفة، وهذا لأن هناك الكثير من الطلاب يخططون لمستقبل أفضل عند الإلتحاق بالجامعات لكي يكون لهم كيان في اختيار أفضل الوظائف،

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية وفقاً للجدول الزمني يوم السبت الموافق 8 من يونيو 2024، مما أنهى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات العام الدراسي 2023-2024 منذ فترة قصيرة وتحديداً يوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024 وكانت فترة الامتحانات أكثر استقرار وهدوء داخل اللجان المدرسية، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ترقبوا معنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية للنظامين ثلاثة سنوات وخمس سنوات تجاري وزراعي وصناعي وفندقي هي الشغل الشاغل لدى طلاب هذه المرحلة، ولن يفكر الطلاب إلا بالحصول على النتيجة و يشعرون بقلق وتوتر خوفاً أن يتم تم اعتماد النتائج متأخراً بعد امتحانات الثانوية العامة، لكن كشفت وزارة التربية والتعليم الفني أن أعمال التصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية تحرى الآن دون أي عائق، مما كشفت بأن أعمال التصحيح والرصد على وشك الأنتهاء ويتم اعتماد النتائج خلال الأيام القليلة القادمة من قبل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الجديد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتائج الدبلومات الفنية جاري تصحيحها الآن داخل الكنترول ويتم اعتمادها رسمياً خلال الفترة القليلة القادمة و تحصلون عليها بالخطوات التالية:.