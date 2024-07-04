حلقة أولى مترجمة” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على القنوات الفضائية بجودة هائلة

تمكن مسلسل قيامة عثمان من عمل قاعدة جماهيرية أكثر ملائم في مختلف دول العالم، وأصبح متربعًا على عرش المسلسلات التاريخية، عبر عرضة لـ 5 مواسم الماضية، بالإضافة إلى أن المسلسل ينقل أحداث تاريخية وكم الصارعات والحروب التي واجهها جيش المسلمين بقيادة الغاز عثمان بن أرطغرل، إلى أن بدأ البعض يبحث عن الموعد الرسمي لعرض الجزء السادس من المسلسل، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

قامت بعض الصفحات المروجة لمسلسل قيامة عثمان، أكدوا بأن أولى حلقات الموسم السادس سيكون في شهر سبتمبر المقبل خاصة بعض البدء في أعمال التصوير لهذا الموسم، ونشر إعلانات مروجة من خلالها يُشير إلى الجزء السادس يحمل العديد من الأحداث التاريخية والمشوقة أمام جميع المتابعين والمشاهدين، على أن يتمكنوا من مشاهدته عبر القنوات الفضائية المترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة ATV التركية مسلسل قيامة عثمان

تقوم ATV التركية بنقل حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بعدة لغات مختلفة، على أن تتمكن من تنزيلها عبر التلفاز، وذلك بإتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 11628.

بينما معامل استقطاب ATV التركية يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

في حين أن معامل الترميز ATV التركية فهو 27500.

وتقوم قناة الفجر الجزائرية كذلك بنقل المسلسل على ترددها الجديد المتمثل في 12034، بحيث يستمتع بها أكبر عدد من المتابعين.