سار للجزائريين.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يوليو 2024

يعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر، من أكثر المواضيع بحثًا في مختلف أنحاء ولايات الجزائر، بما شملت الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، في إطار تحسين الحياة المعيشية وملائمة أمام الجميع، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العديد المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وعليه سنكشف لكم تفاصيل الزيادة الجديدة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية، عن أن زيادة رواتب المتقاعدين بلغت قيمتها لـ 1000 دينار لجميع من يتلقى معاش يقل قيمته عن 20000 دينار جزائري، هذا وأن قيمة الزيادة تكون 3% لجميع من يتقاضى رواتب تبلغ قيمتها لـ 50000 دينار جزائري، في حين أن الزيادة لجميع من يتجاوز رواتبهم نحو 80000 دينار جزائري عن 2%، على أن تم تطبيق الزيادة المقررة في شهر مايو الماضي، بحيث يحصل عليها جميع المتقاعدين في الدولة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-