سار للجزائريين.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يوليو 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سار للجزائريين.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يوليو 2024
وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين

يعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر، من أكثر المواضيع بحثًا في مختلف أنحاء ولايات الجزائر، بما شملت الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، في إطار تحسين الحياة المعيشية وملائمة أمام الجميع، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العديد المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وعليه سنكشف لكم تفاصيل الزيادة الجديدة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية، عن أن زيادة رواتب المتقاعدين بلغت قيمتها لـ 1000 دينار لجميع من يتلقى معاش يقل قيمته عن 20000 دينار جزائري، هذا وأن قيمة الزيادة تكون 3% لجميع من يتقاضى رواتب تبلغ قيمتها لـ 50000 دينار جزائري، في حين أن الزيادة لجميع من يتجاوز رواتبهم نحو 80000 دينار جزائري عن 2%، على أن تم تطبيق الزيادة المقررة في شهر مايو الماضي، بحيث يحصل عليها جميع المتقاعدين في الدولة.

سار للجزائريين.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يوليو 2024
سار للجزائريين.. زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يوليو 2024

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الجزائرية عبر الإنترنت.
  • ثم يتم العمل على تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالوزارة.
  • مع اختيار خدمة “الإستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
  • ليتم إدخال بيانات الشخص المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.
  • النقر على زر “بحث”.
  • وعندها سيتم الكشف عن تفاصيل الزيادة الجديدة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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