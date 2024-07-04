قوائم pdf كاملة.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
قوائم pdf كاملة.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

شوكت عملية الإعلان الرسمي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذا وفقاً للتصريحات الأخيرة لوزارة العمل العراقية والشؤون الإجتماعية، على أن يتم بدء تجهيز كشوفات المشمولين بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة، عاش الألف من المتقدمين حالة من التوتر والترقب للأخبار التي تتعلق بالوجبة السابعة لحظة بلحظة،

ورغم تأخر فترة الصرف وإعلان النتائج أكثر من المعتاد إلا أن الكثير من المواطنين كانوا لا يفقدون الأمل في الحصول على المستحقات من الوزارة على مدار السنوات الماضية، مما تصل مساعدات الرعاية الاجتماعية لأكبر عدد من المواطنين رجال ونساء وأطفال، ومازالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه لرفع العبء عن المتضررين، ، واليوم نزف لكم بشرى سارى حول إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقع الدولة في أزمة اقتصادية صعبة مثلها كمثل العديد من الدول نتيجة الحروب وانتشار وباء كورونا، الذي يعد سبباً رئيسياً لتلك الأزمة الكبرى، ورغم هذه الصعوبات لن تتجاهل الدولة المواطنين من الفئة المتعففة لأنهم تعرضوا للضرر الكبير وظروفهم المعيشية صعبة، ولذلك قررت أن تم لهم يد العون بتقديم دعم مالي عبارة عن دفعات ووجبات متفرقة،

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد حان الموعد ليأتي الدور على صرف الدفعة السابعة والأخيرة من الدعم وقبول 70 ألف مشمول وفقاً لقرارات وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، وخلال الأيام القليلة القادمة يتم إصدار أولى كشوفات المشمولين على أن ترفع بشكل إلكتروني، كما يتم تحديد موعد الصرف ويمكن للشمولين الإطلاع عليها أيضاً خلال عملية الاستعلام الإلكتروني وهذا ما نوضحه عبر الفقرة التالية.

رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 7

قريباً جداً تنتهي عملية الفحص ويتم قبول قرار الموازنة المالية وتبدأ عملية رفع الكشوفات بأسماء المشمولين والتي يمكن لسيادتكم الإطلاع عليها بالخطوات التالية

  1. الدخول عبر موقع منصة مظلتي.
  2. ثم اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية.
  3. حدد اسم محافظات.
  4. ثم اختيار الوجبة السابعة.
  5. إدراج جميع البيانات الاسم.
  6. رقم البطاقة الوطنية.
  7. النقر على زر استعلام.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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